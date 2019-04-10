Новое отключение электричества в Венесуэле затронуло более 20 штатов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества в ночь с 9 на 10 апреля, сообщает ТАСС.
По данным газеты
С начала марта в Венесуэле происходят масштабные отключения электричества. Самое крупное произошло 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии на электросетях и подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.-0-
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