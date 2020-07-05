Новое правительство Франции планируется сформировать 6 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав нового правительства Франции под руководством премьер-министра Жана Кастекса может быть сформирован 6 июля, сообщили сегодня в Елисейском дворце, информирует ТАСС.

В новый кабинет должны войти около 20 министров и их заместителей. Сначала планируется обнародовать список глав министерств, затем будут названы имена госсекретарей. В Елисейском дворце подчеркнули, что президент и премьер продолжают проводить консультации с целью формирования нового кабмина.

Жан Кастекс назначен премьер-министром Франции 3 июля. Он сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.-0-

Франция намерена вернуться к рассмотрению пенсионной реформы Комментируя обеспокоенность французских профсоюзов относительно пенсионной реформы, премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что этот вопрос будет пересмотрен с учетом новых обстоятельств, связанных с пандемией.