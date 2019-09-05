Новое правительство Италии принесло присягу

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте приведено к присяге на верность республике. Церемония прошла в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце, сообщает итальянский новостной телеканал Rai News 24 .

"Я клянусь быть верным Республике, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы и выполнять свои функции исключительно в интересах нации", - эти слова клятвы произнес Джузеппе Конте, а вслед за ним - министры обновленного правительства.

Нынешний коалиционный кабинет, опирающийся на новое парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), состоит из 21 министра, сообщает ТАСС. Из них 11 представляют "Движение "5 звезд", девять - ДП. От старого коалиционного правительства "Движения "5 звезд" и партии "Лига" остались всего два человека: министр охраны окружающей среды, суши и моря Серджо Коста и глава Минюста Альфонсо Бонафеде. Оба представляют "Движение "5 звезд". Лидер этой партии Луиджи Ди Майо назначен руководителем МИД. В предыдущем кабинете он был вице-премьером и министром экономического развития, труда и социальной политики. Министерство внутренних дел возглавила бывший префект Милана Лучана Ламорджезе.

"Укрепленные программой, которая смотрит в будущее, с этой командой мы направим всю нашу энергию, навыки и страсть на то, чтобы сделать Италию лучше в интересах всех граждан страны", - заявил Джузеппе Конте 4 сентября, зачитывая список членов обновленного правительства.

Теперь правительство должно заручиться доверием парламента. Голосования в Палате депутатов и Сенате состоятся, предположительно, 9 и 10 сентября.-0-