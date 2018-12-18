Новое правительство Сербии возглавил Радован Вишкович

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Сербии утвердил новый состав правительства, которое возглавил Радован Вишкович, сообщает сербское информагентство Танюг.
Радован Вишкович был избран на пост премьер-министра страны в ходе специального заседания парламента, которое длилось 13 часов. Кандидатуру Вишковича поддержали 54 депутата, против проголосовали девять, четверо парламентариев воздержались.
Как сообщает ТАСС, Радован Вишкович родился в 1964 году. Он имеет степень доктора технических наук в сфере инфраструктуры. Ранее политик трижды избирался в парламент Сербии от партии "Союз независимых социал-демократов", лидером которой является экс-президент страны и действующий член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В настоящий момент Вишкович также занимает пост заместителя председателя партии.-0-
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