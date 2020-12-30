Новое землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Хорватии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое землетрясение магнитудой 4,8 произошло сегодня утром в Хорватии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 44 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 8 км.
29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, жертвами которого стали 7 человек, среди погибших есть ребенок. Также известно, что есть раненые, однако их число не уточняется.
Серьезный ущерб нанесен городу Петриня, который наполовину разрушен. Значительный ущерб также нанесен городам Сисак и Загреб.-0-