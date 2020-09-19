Нового судью Верховного суда США изберут до президентских выборов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат США проголосует по кандидатуре нового судьи Верховного суда до выборов, сообщает ТАСС.

"Кандидатура, предложенная президентом Трампом, будет вынесена на голосование Сената США полного состава", - сказал лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл. Он отметил, что с 1880 года не было ни единого прецедента, когда большинство в Сенате, представляющее одну из партий, в год выборов утверждало бы кандидатуру судьи Верховного суда, предложенную президентом, представляющим соперничающую партию.

Как проинформировал телеканал ABC, Дональд Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост в ближайшие дни. По сведениям близких к американской администрации источников, список кандидатур на должность судьи короткий и включает как минимум одну женщину. Главным претендентом, как указывают источники, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт.

Старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла 18 сентября от рака. После смерти судьи высшей судебной инстанции этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть занят. Таким образом, это открывает возможность президенту-республиканцу Дональду Трампу выдвинуть на должность своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом Конгресса США. Верхняя палата американского законодательного органа сейчас также контролируется республиканцами.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.-0-