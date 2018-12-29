Новогоднее перемирие вступило в силу в Донбассе

29 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Режим прекращения огня в Донбассе, приуроченный к новогодним и рождественским праздникам, вступил в силу с 01:01 по московскому времени 29 декабря, сообщает ТАСС.

Договоренность об очередном перемирии была достигнута 27 декабря на видеоконференции подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Нынешняя попытка прекратить огонь на линии соприкосновения уже 22-я с начала конфликта в Донбассе, до этого в регионе действовало так называемое школьное перемирие. Наиболее успешным из всех был режим тишины 2016 года, тогда он соблюдался в течение шести недель. По итогам же последних нескольких перемирий было зафиксировано устойчивое снижение количества обстрелов.-0-