Новогодняя фотобудка появилась в московском метро

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Китай-город" в Москве появилась новогодняя фотобудка. Любой желающий может сделать там снимки и забрать их с собой, передает "Вечерняя Москва". Будка проработает все новогодние праздники.
На станции "Площадь Революции" 31 декабря установили таймер обратного отсчета, на котором высвечивается время, оставшееся до наступления Нового года.
На всех линиях метрополитена появились поезда, оформленные в новогоднем стиле. На площадках "Музыки в метро" звучат новогодние композиции, а кассиры встречают жителей города в форме с праздничной атрибутикой.-0-
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