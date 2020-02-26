Новорожденная девочка с коронавирусом выздоровела через 17 дней без лекарств

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденный ребенок, инфицированный коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел через семнадцать дней без применения лекарств, сообщает издание The Mirror.

Симптомы болезни у ребенка были не слишком серьезными, наблюдались лишь незначительные проблемы с сердцем. "У нее не было явных затруднений с дыханием, кашля или лихорадки, поэтому медикаментозно мы лечили только сердце", - отметил доктор отделения неонатологии больницы в Ухане Цзэн Линконг. Через 17 дней анализы Сяо Сяо на коронавирус показали отрицательный результат.

Девочка по имени Сяо Сяо родилась в больнице китайского города Ухань (провинция Хубэй). Вирус COVID-19 передался ей от одного из родителей.-0-