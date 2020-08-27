Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в прошлом году в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщают РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, это первый подобный приговор в истории Новой Зеландии.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта 2019 года произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.

Сам Брентон Таррант в ходе судебных слушаний в марте признал свою вину. Еще до нападения австралиец оставил манифест на нескольких десятках страниц, объясняющий мотивы преступления. По мнению эксперта по вопросам безопасности Артура Бьюкенена, составитель манифеста является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.-0-