Новозеландский стрелок три раза посещал Грецию в 2016 году

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), трижды посещал в 2016 году Грецию. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на греческую полицию, которая проводит расследование, чтобы выяснить места, в которых Таррант побывал, и установить его возможные контакты в Греции.
Как отмечает
По сообщению сайта
По информации греческих телеканалов
Брентон Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах при нападении на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.-0-
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