Новую канатную дорогу запустили в Загребе

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Загреба Томислав Томашевич запустил канатную дорогу "Слеме", которая не функционировала с 2007 года, сообщает ТАСС.
"Я считаю, что многие граждане, которые будут пользоваться этой дорогой, будут уверены, что поездка безопасна и удобна", - подчеркнул мэр на торжественной церемонии. Он выразил уверенность, что эта дорога будет востребована.
Итоговая стоимость канатной дороги составила 537 млн кун (почти 72 млн евро). Таким образом, Загреб в последующие 12 лет должен выплачивать кредиторам по 45 млн кун в год (6 млн евро).
Старая канатная дорога в столице Хорватии проработала с 1963 по 2007 годы и была выведена из эксплуатации по техническим причинам. Ее протяженность составляла 3000 м, а подъем занимал 20 минут. Расстояние маршрута на новом объекте увеличили на 1000 м.-0-