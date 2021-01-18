Новую мутацию COVID-19 выявили в Германии

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый вариант коронавируса обнаружили в одной из баварских клиник, сообщает газета Munchner Merkur.

Вспышка коронавируса произошла в клинике города Гармиш-Партенкирхен. В настоящее время там насчитывается 73 человека, зараженных коронавирусом, - 52 пациента и 21 сотрудник.

У троих инфицированных был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса. Специалисты выясняют, каковы его особенности.

Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает "британский" штамм из-за высокой заразности.-0-