Новую мутацию коронавируса обнаружили в Индии

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в штате Махараштра обнаружили новую мутацию индийского штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс", сообщает Deutsche Welle.

По последним данным, в регионе выявлено 20 случаев заражения новой мутацией.

Минздрав Индии сообщил, что новый вариант пока не переведен в категорию мутаций, вызывающих озабоченность. Однако глава Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии предупредил, что штамм может в будущем вызвать беспокойство. Он пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса в части заразности и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 29,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 388 тыс. пациентов скончались.-0-