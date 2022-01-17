Новую мутацию штамма омикрон обнаружили в Швеции

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мутация штамма омикрон была обнаружена в Академической лаборатории шведского города Уппсала, сообщает местная телекомпания SVT Nyheter.

Мутировавший вариант омикрона был зарегистрирован у троих человек в пятницу. Ему дали называние BA.2.

Доцент кафедры микробиологии Академической лаборатории Иоганн Ленерстад заявил, что пока рано говорить об опасности обнаруженной мутации и уровне ее жизнестойкости. Пока об этой разновидности омикрона известно очень мало и нужно больше времени на ее изучение. -0-

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