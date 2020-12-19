Новую разновидность коронавируса выявили в ЮАР

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна пандемии, начавшаяся в декабре в Южно-Африканской Республике, вызвана новой разновидностью коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе, сообщает ТАСС.

"У нас есть убедительные научные доказательства того, что нынешняя вторая волна пандемии порождена новым вариантом коронавируса", - цитирует министра местный телеканал eNCA. По словам Звелини Мкизе, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться в провинцию Квазулу-Наталь и район Гарден-Рут.

Министр отметил: за последние сутки в стране зафиксированы 184 смерти, связанные с COVID-19, количество новых заболевших за последние 24 часа составило 9 100.

Власти ЮАР надеялись, что с приближением лета и прихода в страну, находящуюся в Южном полушарии, жаркой погоды, количество вновь заболевших значительно сократится. Первоначально эти надежды оправдывались, однако в декабре неожиданно для многих в ЮАР возобновился быстрый рост заболевших коронавирусом. На нынешний день в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки - 892 813 и 24 011 соответственно.-0-