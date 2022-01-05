Новую волну коронавируса фиксируют в Грузии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная волна распространения коронавирусной инфекции начинается в Грузии. Скорее всего, она вызвана омикрон-штаммом, заявил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе, сообщат ТАСС.

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики подчеркнул: вирус начинает циркулировать в стране с большей интенсивностью, нежели это было в начале декабря. "Начинается растущая волна инфицирования, которая с большей степенью вероятности связана с новым штаммом омикрон", - сказал он в распространенном пресс-службой видеообращении.

Спикер еще раз попросил население страны прививаться, носить маски и воздерживаться от мест скопления людей. В декабре 2021 года врачи выявили случаи заражения новым штаммом омикрон в Грузии. Эпидемическая ситуация стала ухудшаться в стране с января текущего года. Если до этого в день в среднем фиксировали в районе 2 тыс. случаев, то за последние сутки в республике коронавирусом заразились 3 436 человек.

Как уточняется, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране прошло несколько волн распространения заболевания. За время пандемии в Грузии выявлены 945 609 случаев заражения коронавирусом (25,36% населения), выздоровели 906 708 человек, от осложнений болезни скончался 14 041 пациент.

В республике, где проживают более 3,7 млн человек, с 15 марта 2021 года идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, оба компонента вакцины получили 1 156 606 человек, что составляет 40,3% взрослого населения республики.-0-