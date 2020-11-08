Новые карантинные правила вступили в силу для въезжающих в Германию

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые карантинные правила для тех, кто въезжает в Германию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вступили в силу сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Zeit.

Cамоизоляция продлится 10 дней вместо 14, но перед въездом заранее нужно будет вносить личные данные в онлайн-регистр. Еще изменение: до сегодняшнего дня въезжающие могли сделать тест на COVID-19 и при отрицательном результате прервать карантин в любой момент. Такая возможность сохраняется, но лишь с пятого дня в самоизоляции.

Исключения касаются тех, кто попадают в ФРГ транзитом, а также водителей грузовых автомобилей, которые транспортируют груз через границу, машинистов и пилотов, дипломатов, представителей власти, которые возвращаются из зарубежных поездок. Кроме того, не нужно будет отправляться на карантин жителям приграничных регионов, едущих в другую страну за покупками.

Власти страны постоянно обновляют список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в нем почти вся Европа, включая Россию. На этой неделе в него добавили всю Италию, некоторые регионы Дании, Литвы, Португалии и Швеции.

Как сообщил сегодня Институт Роберта Коха, который подчиняется Минздраву Германии, число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Германии выросло за сутки на 16 017. Умерли 63 человека с инфекцией.

За все время вирус был выявлен более чем у 658 тыс. жителей страны, от осложнений после заражения умерли свыше 11,3 тыс. пациентов.

С 2 ноября в ФРГ действует мягкий локдаун, закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения, ужесточены нормы социального дистанцирования. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября.-0-