Новые мутации британского штамма вызвали третью волну COVID-19 в Украине - исследование

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые заявили: мутации британского штамма коронавируса стали причиной нынешней волны эпидемии в Украине и участившегося выявления повторно инфицированных людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в Facebook.

Ученые секвенировали 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска и двух - из Киева. Во всех образцах выявлены новые мутации британского штамма. По данным исследователей, они отличаются от предшественника, обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Директор Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, академик Михаил Тукало заявил: "Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью - зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца".

Представители ВОЗ согласились с выводами исследований относительно третьей волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, а также предостерегли о появлении других, еще более опасных штаммов, которые начали фиксировать в соседних странах Европы.

Ранее в Украине расширили "красную" зону до семи регионов. В эту зону попал и Киев, где с 20 марта действует жесткий карантин.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Украине выявили 1 604 183 случая заражения коронавирусом, отмечены 31 677 летальных исходов.-0-