Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Москве

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сегодня вступили в силу новые ограничительные меры, сообщает телеканал "МИР 24".

Согласно указу мэра Москвы, все бары, рестораны и другие развлекательные заведения будут закрываться в 23.00. При этом еду в дневное и вечернее время рекомендуют заказывать навынос или с курьером. Отменены все культурно-развлекательные мероприятия со зрителями, в том числе массовые гуляния на Новый год. Не будет праздничных ярмарок и базаров.

Ограничено число гостей в загсах - не более семи человек, включая молодоженов.

Все студенты вузов и учащиеся колледжей переведены на дистанционное обучение.

Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.

По данным на 13 ноября, за сутки в Москве выявили 5 974 заболевших (против 5 997 днем ранее), выздоровели 4 219 пациентов, скончались 70 человек.-0-