Новые подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы у побережья Албании

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у берегов Албании в Адриатическом море через сутки после подземных толчков магнитудой 6,4. Об этом сообщил 27 ноября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 24 км севернее города Дуррес. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Более 20 человек погибли при землетрясении в Албании Свою помощь в ликвидации последствий катастрофы и спасении выживших Албании предложили многие европейские страны, а также соседи по региону.

26 ноября в Албании было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Под ударом стихии оказались столица страны Тирана и город Дуррес, в них был объявлен режим ЧП. Жертвами подземных толчков, по последним данным, стали 27 человек, более 650 человек пострадали.-0-