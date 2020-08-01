Новые правила карантина начали действовать в Украине

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые правила адаптивного карантина введены в Украине, сообщает ТАСС.

По решению Кабинета министров, в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) установлена "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны, в которых действуют разные ограничения. Самые мягкие карантинные мероприятия будут в "зеленой" зоне: масочный режим, соблюдение дистанции не более одного человека на 5 кв.м на массовых мероприятиях, заполнение кинотеатров и театров не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка пассажиров исключительно по числу сидячих мест.

В "желтой" зоне добавляется запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. В "оранжевой" зоне не разрешена работа хостелов, туристических баз, кроме гостиниц, а также деятельность развлекательных заведений, запрещаются плановые госпитализации. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 100 человек - не более одного человека на 20 кв.м. В регионах "красной" зоны не разрешается посещать учебные заведения, закрываются торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.

Принимать решение об усилении или прекращении карантина будет региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. При определении зоны эпидситуации будут учитываться такие критерии, как уровень заполненности койко-мест, количество тестирований на 100 тыс. граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей.

Большинство регионов Украины на данный момент находится в "зеленой зоне". При этом "красный" уровень эпидопасности предполагается установить в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области. К "оранжевой" зоне планируется отнести 10 регионов: по два района в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, четыре - во Львовской. В "желтую" зону попадут пока 40 регионов.

В Украине общее число заразившихся коронавирусом достигло 71056 человек, 1709 пациентов умерли, 39308 выздоровели.-0-