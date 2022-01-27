Новые случаи коронавируса выявили среди прибывших на Олимпиаду

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая выявили 23 новых случая заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении оргкомитета, сообщает ТАСС.

26 января в Китай прибыл 351 человек. Это 14 спортсменов и официальных лиц и 337 "представителей других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 15 новых случаев заражения, все - среди представителей заинтересованных сторон. Еще восемь положительных результатов было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-