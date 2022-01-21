Новый антирекорд Германии по ковиду: за сутки более 140 тыс. заразившихся

Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 140 160. Это новый максимум в стране за все время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Отмечается, что предыдущий антирекорд был зафиксирован 20 января - за сутки выявили 133 536 случаев заражения. Всего же с начала пандемии инфекцию обнаружили у 8 460 546 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого COVID-19, за 24 часа в стране умерли 170 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за всю пандемию достигло 116 485. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также вышел на максимальные значения - 706,3. В четверг он составлял 638,8, на прошлой неделе - 470,6, а месяц назад - 306,4. Доминирующим штаммом в Германии в январе стал омикрон. В ФРГ введены ограничения, однако они гораздо мягче, чем в предыдущие волны пандемии. В основном ограничения затрагивают непривитых. Так, тем, кто не прошел вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!