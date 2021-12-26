Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали во Франции

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции за сутки врачи зафиксировали 104 611 случаев заражения, сообщает "МИР 24".

Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии. Более 16 тыс. пациентов с COVID-19 сейчас находятся в больницах, около 3,5 тыс. из них - в реанимации.

Власти Франции ожидают, что в январе ситуация может стать еще более напряженной. К тому времени доминантным станет штамм омикрон, который считают более заразным, чем предыдущие варианты вируса.-0-