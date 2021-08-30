Новый антирекорд по заразившимся коронавирусом за сутки отмечен в Австралии

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных новым коронавирусом в Австралии за прошедшие сутки возросло на 1375. Такую информацию обнародовали в Министерстве здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

По официальным данным, за минувшие 24 часа медики зафиксировали максимально высокий прирост числа инфицированных в стране за время пандемии. От осложнений, вызванных вирусом, умерли четыре человека.

Абсолютное большинство новых заразившихся - 1290 - выявлено в самом густонаселенном штате Австралии - Новом Южном Уэльсе. Как уточняется, там наиболее неблагоприятная эпидситуация. С 16 июня резко выросло число заразившихся как в Сиднее, так и в его окрестностях. На регион приходится порядка 90% всех случаев инфицирования (17 077). В штате объявлен карантин, закрыта большая часть предприятий, учреждений и ведомств, все образовательные учреждения работают в онлайн-режиме, жителям предписано не покидать свои дома без веских оснований. В Сиднее действует комендантский час, введены жесткие санитарные ограничения и масочный режим. Закрыты все розничные магазины, за исключением супермаркетов, аптек и специализированных магазинов алкоголя. Прекратили работу все предприятия общественного питания, кроме тех, где продают еду навынос или с доставкой. За нарушение правил изоляции предусмотрен штраф в 5 тыс. австралийских долларов ($3,6 тыс.).

По данным федерального Министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили 51,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 1003. Вылечились 33,4 тыс. пациентов, в больницах страны остаются 920 заразившихся, 151 из них в реанимации. Первую прививку против коронавируса сделали 18,8 млн жителей Австралии (73,6% населения), две дозы вакцины получили чуть более 7 млн (27,4%).-0-