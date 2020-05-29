Новый этап смягчения карантина начнется в Казахстане 1 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане с 1 июня стартует новый этап смягчения ограничительных мер. Соответствующее решение принято межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, сообщает КАЗИНФОРМ.

В частности, с 1 июня в Казахстане снимаются межрегиональные блокпосты. При этом, по решению главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов, могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага распространения коронавируса. С этого же дня будут возобновлены железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, межрегиональные автобусные пассажирские перевозки - строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями Министерства здравоохранения. Также возобновляется деятельность фитнес- и СПА-центров, работа всех объектов спорта и культуры - без присутствия зрителей. Вновь заработают детские дошкольные учреждения, организации дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательские институты и научные центры.

С 15 июня при условии соблюдения санитарных требований возобновится деятельность кинотеатров.

Также с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации государственным органам поручили проработать вопрос поэтапного возобновления международных авиарейсов.

Межведомственная комиссия обратилась к населению Казахстана с просьбой продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса - носить маски в общественных местах, придерживаться социального дистанцирования, сократить контакты.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 9932 случая COVID-19, с момента вспышки скончались 32 человека.-0-