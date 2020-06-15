Новый этап смягчения ограничений в Грузии: в стране возобновляется внутренний туризм

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии начинается очередной этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, по решению правительства, с 15 июня в стране возобновляется внутренний туризм, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Агентство охраняемых территорий Грузии объявило, что 15 июня для посетителей откроются абсолютно все национальные парки и природные памятники.

С 15 июня принимать посетителей начнут некоторые музеи-заповедники, входящие в систему Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. Ранее в ведомстве объявили, что в пещерных комплексах Вардзия и Уплисцихе в течение трех месяцев будут действовать льготные тарифы для граждан Грузии. Делается это для того, чтобы стимулировать внутренний туризм.

Возобновляются с 15 июня железнодорожные пассажирские перевозки и внутренние авиарейсы.

Грузинские эпидемиологи неоднократно говорили, что открытие внутреннего туризма сопряжено с определенными рисками. Специалисты призывают граждан следовать всем установленным правилам и проявлять осторожность.

Для предотвращения распространения коронавируса с 21 марта по 22 мая в Грузии действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти страны стали смягчать введенные ранее ограничения. Уже с 1 июля Грузия планирует открыть свои границы для иностранных туристов.

В Грузии с 26 февраля по 14 июня выявлены 864 случая заражения COVID-19, с момента вспышки 14 человек скончались. Общее число подтвержденный случаев COVID-19 в мире, по последним данным Reuters, возросло до 7,9 млн, с момента вспышки скончались 432 тыс. человек. Наибольшее число случаев коронавируса нового типа выявлено в США (2,1 млн), на втором месте - Бразилия (867 тыс.), на третьем - Россия (528 тыс.).-0-