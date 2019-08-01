Новый гендиректор ФАО Цюй Дунъюй вступил в должность

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Китая Цюй Дунъюй, избранный генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), сегодня вступил в должность, сообщает Центр новостей ООН.

"Сегодня мы приветствуем нашего нового генерального директора Цюй Дунъюя. Он обладает более чем 33-летним опытом в области сельского хозяйства и развития сельских районов, международного сотрудничества и управления. Вместе мы работаем над достижением "Нулевого голода", - говорится в официальном Twitter-аккаунте ФАО.

Цюй Дунъюй сменил на этом посту Жозе Грациану да Силву из Бразилии. Церемония передачи полномочий новому гендиректору ФАО состоялась 31 июля, сообщает сайт ФАО. "У меня нет сомнений в том, что доктор Цюй может много предложить ФАО с точки зрения знаний и собственного опыта", - заявил на церемонии Жозе Грациану да Силва.

"Моя цель, - сказал Цюй Дунъюй, - состоит в том, чтобы сделать организацию более динамичной, прозрачной и инклюзивной в течение следующих четырех лет". Он также подчеркнул необходимость построения диалога, укрепления доверия, повышения эффективности и сосредоточения внимания на отчетности.

Цюй Дунъюй родился в 1963 году, имеет степень кандидата генетических наук, на протяжении многих лет занимается исследованиями в области генетики, селекции и биотехнологий, в первую очередь связанных с картофелем. Он обладатель награды "За выдающиеся заслуги в области картофелеводства", сообщает Международное радио Китая. Цюй Дунъюй был избран генеральным директором учреждения 23 июня 2019 года. Он возглавит ФАО на период по 31 июля 2023 года. Цюй Дунъюй будет девятым генеральным директором ФАО с момента основания организации 16 октября 1945 года.-0-