ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 22 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:20 На вечеринке в Чикаго произошла стрельба – 13 человек пострадали В мире
17:57 РЕПОРТАЖ: Ну и Африка! Заметки из экспедиции к колыбели человечества и на родину кофе Калейдоскоп
17:37 Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в масс-старте на этапе КМ во Франции Спорт
16:33 Американский космический корабль вернулся на Землю после неудачного полета к МКС В мире
16:16 Пациенты РНПЦ детской онкологии презентуют созданные с их участием сказочные панно Афиша
16:13 ФОТОРЕПОРТАЖ: Возле Комаровского рынка открылась рождественская ярмарка Регионы
15:22 Актриса сериала "Счастливы вместе" предстанет перед судом по делу о хранении кокаина В мире
14:53 Лидер сирийской радикальной группировки уничтожен в Идлибе В мире
14:15 Кинокритики назвали худшие фильмы года Калейдоскоп
14:04 В Бресте загорелся кондитерский цех супермаркета Происшествия
14:00 Ух, хороша водичка - в Витебске провели новогодний фестиваль закаливания Регионы
12:47 Белорусские фристайлисты заняли 5-е и 6-е места в командных состязаниях на этапе КМ в Китае Спорт
12:39 Автобус с детьми и легковушка столкнулись под Слуцком Происшествия
12:11 Макрон отказался от пенсии после президентства В мире
12:08 Новый храм освятили в Могилевском районе Регионы
11:30 Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине Происшествия
11:06 Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 23 декабря Общество
11:00 "Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА Общество
10:20 Белорус Дмитрий Мазуркевич занял 8-е место на этапе КМ по фристайлу в Китае Спорт
10:16 Поезд протаранил фуру под Молодечно Происшествия
10:04 Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе КМ в Китае Спорт
09:51 Конкурс литературного творчества студентов вузов объявлен в Беларуси Общество
09:47 Нефтехимический завод загорелся в российской Уфе В мире
09:32 Выставка работ талантливых гомельских ребят пройдет во дворце Румянцевых и Паскевичей Афиша
09:16 Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах США и Китая В мире
09:05 Две девушки погибли при столкновении внедорожника с грузовиком в Ивацевичском районе Происшествия
09:01 Иудеи всего мира празднуют Хануку Общество
00:56 Мануэль Марреро Крус назначен премьер-министром Кубы В мире
00:25 В Гватемале автобус столкнулся с грузовиком – погибли 20 человек В мире
21.12.19
21.12.19 23:52 В результате пожара в отеле Лас-Вегаса погибли 5 человек В мире
Все новости
Все новости
В мире
22 декабря 2019, 16:33

Американский космический корабль вернулся на Землю после неудачного полета к МКС

Фото из Twitter-аккаунта NASA
Фото из Twitter-аккаунта NASA

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый американский космический корабль Starliner во время своего первого тестового полета на орбиту не смог состыковаться с Международной космической станцией, сошел с орбиты и приземлился в пустыне в Нью-Мексико. Трансляция приземления велась на сайте NASA.

Сход с орбиты начался в 15.23 по минскому времени. Посадка на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико произошла в 15.58.

На борту во время полета находился манекен Рози. Датчики на нем позволят понять, какие нагрузки будут испытывать астронавты во время полета и посадки.

Новый американский корабль Starliner разработала корпорация Boeing. Он весит 13 т, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен на 60 часов автономного полета. Starliner был впервые запущен 20 декабря в беспилотном режиме с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планировалась сегодня, но из-за сбоя в системе подсчета полетного времени произошла нештатная ситуация.

Пилотируемый корабль CST-100 Starliner создан по программе NASA. Она призвана стимулировать разработку частных кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на МКС и избавить США от необходимости покупать места на российских "Союзах". Наряду с компанией Boeing в программе участвует SpaceX. Ее корабль Crew Dragon уже слетал к МКС без экипажа и вернулся на Землю.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос США
Новости рубрики В мире
Фото AP На вечеринке в Чикаго произошла стрельба – 13 человек пострадали
Наталья Бочкарева. Фото из Instagram Актриса сериала "Счастливы вместе" предстанет перед судом по делу о хранении кокаина
Фото Sky News Arabia Лидер сирийской радикальной группировки уничтожен в Идлибе
Эмманюэль Макрон. Фото AFP Макрон отказался от пенсии после президентства
МЧС России по Республике Башкортостан Нефтехимический завод загорелся в российской Уфе
Дональд Трамп. Фото AP Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах США и Китая
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни
Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году
В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней
ФОТОРЕПОРТАЖ: Возле Комаровского рынка открылась рождественская ярмарка
Топ-новости
Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Минской области на любительском турнире
Топливо на АЗС в Беларуси с 22 декабря дорожает на 1 копейку
"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА
Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла второе серебро на этапе КМ в Китае
Конкурс литературного творчества студентов вузов объявлен в Беларуси
Подарок для города - новый мультиспортив­ный комплекс создан в Минске
РЕПОРТАЖ: Источник света и тепла - о производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2
Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской отборочный этап Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" прошел в Гомеле
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
РЕПОРТАЖ: В ожидании праздника - как выбрать и дольше сохранить живую елку
Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом - МИД
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно прошел конкурс красоты среди работниц ЖКХ "Супер Леди - 2019"
ФОТОФАКТ: В Минске у ратуши установили необычную елку из 86 шаров
ФПБ организует горячие линии для мониторинга применения новой системы оплаты труда бюджетников
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.