Американский космический корабль вернулся на Землю после неудачного полета к МКС

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый американский космический корабль Starliner во время своего первого тестового полета на орбиту не смог состыковаться с Международной космической станцией, сошел с орбиты и приземлился в пустыне в Нью-Мексико. Трансляция приземления велась на сайте NASA.

Сход с орбиты начался в 15.23 по минскому времени. Посадка на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико произошла в 15.58.

На борту во время полета находился манекен Рози. Датчики на нем позволят понять, какие нагрузки будут испытывать астронавты во время полета и посадки.

Новый американский корабль Starliner разработала корпорация Boeing. Он весит 13 т, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен на 60 часов автономного полета. Starliner был впервые запущен 20 декабря в беспилотном режиме с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планировалась сегодня, но из-за сбоя в системе подсчета полетного времени произошла нештатная ситуация.

Пилотируемый корабль CST-100 Starliner создан по программе NASA. Она призвана стимулировать разработку частных кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на МКС и избавить США от необходимости покупать места на российских "Союзах". Наряду с компанией Boeing в программе участвует SpaceX. Ее корабль Crew Dragon уже слетал к МКС без экипажа и вернулся на Землю.-0-