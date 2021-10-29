Новый максимум: в Украине за сутки подтвердили почти 27 тыс. случаев COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине подтвердили почти 27 тыс. новых случаев коронавируса - это наибольший максимум за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Второй день подряд регистрируются антирекорды новых случаев: 28 октября зафиксировано 26 071, сегодня - 26 870. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
За сутки в Украине госпитализировано 5463 человека, выздоровели 9 784, умерли 648.
По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 878 674 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 421 495 человек, умерли 66 852.-0-