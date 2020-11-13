Новый максимум зараженных коронавирусом в Грузии - почти 3,5 тыс. случаев

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии за сутки зафиксировано 3 473 новых случая инфицирования коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Суточный прирост 13 ноября на 353 больше, чем рекордный показатель 12-го - 3 120 случаев. При этом еще в сентябре в Грузии, где проживают около 3,7 млн человек, фиксировалось лишь около 50 случаев заболевания в сутки.

За последние сутки выздоровели 3 342 пациента. Общее число выздоровевших составляет 55 511. Скончались еще 37 пациентов. Всего в Грузии умерли 636 человек с диагнозом COVID-19.

С начала эпидемии до 13 ноября в Грузии лабораторно подтверждено 73 154 случая инфицирования. В стационарах под наблюдением остаются 4 918 человек, еще 3 311 - в ковид-гостиницах.-0-