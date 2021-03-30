Новый обход Ялты для сокращения пути к южным курортам построят в Крыму

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый участок дороги, ведущей к самым южным курортам Крыма, проложат в обход Ялты, чтобы в туристический сезон избежать пробок и сократить время в пути, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта республики.

В конце сентября 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс, которые ведут к Черноморскому побережью России. Вдоль Южного берега Крыма между горами и морем пролегает относительно узкое шоссе, на котором летом в курортный сезон нередко образуются пробки. "Трасса очень сложная. Скорее всего, будет много путепроводов. Их построят для того, чтобы избежать заторной ситуации в Ялте в курортный сезон. Чтобы люди, которые следуют в Алупку, Форос, ехали сразу в пункт назначения, не заезжая в Ялту", - сообщили в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что предварительно рассматривается возможность строительства новой дороги на участке от поселка Массандра до села Виноградное и поселка Ливадия. "Есть несколько вариантов строительства трассы. Сейчас проект проходит технико-экономическое обоснование", - добавил представитель Митранса Крыма.

По его словам, объект будут строить в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.-0-