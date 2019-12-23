Новый пик подъема воды прогнозируют в Венеции

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют на сегодня новый пик подъема воды в Венеции, сообщает итальянское агентство ANSA.

Согласно данным метеорологов, уровень воды в Венеции может достигнуть утром максимальной отметки в 150 см. При этом критической считается отметка в 130 см.

Представители Венецианской ассоциации отельеров жалуются на беспрецедентный отказ туристов от бронирования - в течение последних 30 дней это число достигло 45%, отмечает итальянское издание The Local. На новогоднюю ночь гостиницы Венеции забронированы лишь наполовину, хотя обычно в этот период город пользуется особым спросом у туристов. По данным ассоциации, более 31 млн туристов посетили Венецию в 2018 году. При этом 20 млн провели в городе один день, еще около 11,5 млн остановились в 274 отелях в историческом центре.

Венеция в середине ноября пережила одно из наиболее серьезных наводнений за всю историю. 12 ноября уровень воды в некоторых районах города достиг отметки 187 см - это самый высокий показатель с 1966 года. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка. Местные власти оценили ущерб в 1 млрд. евро.-0-