Новый пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют в России

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пики заболеваемости коронавирусной инфекцией будут один - два раза в год, ухудшение ситуации ожидается через три-четыре недели. Такой прогноз сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью "Парламентской газете", сообщает ТАСС.

"На спад коронавирус не пойдет, пики заболеваемости все равно будут один - два раза в год. Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три - четыре", - сказал Евгений Тимаков.

Он добавил, что к середине - концу декабря ситуация с коронавирусной инфекцией должна стабилизироваться. "Зиму, скорее всего, перенесем более или менее нормально, а весной все будет зависеть от того, насколько вирус мутирует", - отметил эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения, выздоровели 6 218 048 человек, умерли 184 812.-0-