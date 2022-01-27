Новый потенциально опасный для человека коронавирус обнаружен в ЮАР

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. Появление всего одной мутации в его геноме сделает NeoCov опасным для человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную на сайте bioRxiv.

NeoCoV - близкий родственник коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.

Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.

Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытаться понять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.

NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19 и другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.-0-