Новый проект МАГАТЭ позволит выявлять и отслеживать инфекции наподобие COVID-19

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), несмотря на пандемию коронавируса, продолжает работу, в том числе предоставляя странам диагностическое и защитное оборудование. В агентстве запустили новый проект по контролю над зоонозными заболеваниями, такими как COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

Обращаясь к Совету управляющих МАГАТЭ, генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что за помощью в борьбе с пандемией к ним обратилось 121 государство. На сегодня МАГАТЭ направило в 88 стран 319 партий с диагностическим оборудованием, средствами индивидуальной защиты и другими предметами и материалами. Готовятся к отправке грузы и в другие государства, хотя из-за транспортных ограничений некоторые поставки пришлось отложить.

Рафаэль Мариано Гросси объявил о начале нового проекта под названием "Зодиак", по которому будет создана глобальная сеть национальных диагностических лабораторий, способных с помощью ядерных технологий выявлять, отслеживать и контролировать возникающие природно-очаговые, или зоонозные, инфекции. Благодаря налаженной координации государства - члены МАГАТЭ смогут получить необходимое оборудование и технологии, воспользоваться рекомендациями экспертов, а местные специалисты - пройти обучение.

Идея заключается в том, что национальные лаборатории установят связь с региональной сетью, а региональные сети будут координировать работу на глобальной площадке. Таким образом органы, принимающие решения в каждой стране, смогут оперативно получать информацию, что позволит им своевременно принять необходимые меры. Глава МАГАТЭ пригласил к участию в проекте различные организации, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), с которыми агентство успешно сотрудничает с начала пандемии.

Рафаэль Мариано Гросси рассказал и о других направлениях взаимодействия с государствами, в том числе с Беларусью и Казахстаном. В марте в Беларуси вновь побывала группа экспертов МАГАТЭ, которая в преддверии запуска первой в стране атомной электростанции провела оценку инфраструктуры. Что касается Казахстана, то созданный там при поддержке МАГАТЭ Банк низкообогащенного урана (БНОУ) полностью укомплектован и готов к работе.-0-