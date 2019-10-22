Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдет 25 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый раунд американо-китайских торговых консультаций на министерском уровне пройдет 25 октября. Об этом сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, передает ТАСС.

"Наша цель заключается в том, чтобы этап номер один сделки был готов, когда вы отправитесь в Чили", - передает ТАСС слова Лайтхайзера, которые он сказал, обращаясь к президенту США Дональду Трампу и имея в виду его поездку на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго 16-17 ноября.

11 октября Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге".-0-