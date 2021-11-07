Новый рекорд на рыбном аукционе в Японии: снежного краба продали за $7 тыс.

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ежегодном рыбном аукционе в японской префектуре Фукуи снежный краб был продан за рекордную сумму - 800 тыс. иен (около $7 тыс.), сообщает телеканал NHK.

Покупателем лота стал владелец одного из местных ресторанов. Он выразил надежду, что столь ценное приобретение поможет привлечь посетителей на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Японии.

В Стране восходящего солнца некоторые виды морепродуктов, сорта фруктов и ягод ценятся особенно высоко. Они выставляются на торги, где цена лота может превышать несколько тысяч и даже десятков тысяч долларов. Так, в 2019 году пару дынь сорта "Юбари", отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные $45 тыс.-0-