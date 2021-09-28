Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в вузе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначенный радикальным движением "Талибан" новый ректор Кабульского университета объявил, что женщинам теперь запрещено преподавать или учиться в этом учреждении, пока не будет установлен "настоящий исламский порядок", сообщает ТАСС.

"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!" - цитирует телеканал ректора Мухаммада Ашрафа Гайрата.

Такая политика главного вуза Афганистана согласуется с прежними правилами, установленными "Талибаном" в период пребывания у власти с 1996-го по 2001 год, в соответствии с которыми женщин не пускали в общественные места без сопровождения родственника-мужчины, били за неповиновение и не допускали к образованию.

Ранее в этом месяце новое правительство объявило, что студентки в Афганистане могут учиться в университетах, но отдельно от студентов-мужчин и с ношением "мусульманской одежды для женщин".-0-