Новый штамм коронавируса обнаружен в Бразилии

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские ученые идентифицировали новый штамм коронавируса в штате Рио-де-Жанейро. Информацию об этом опубликовала газета Globo, сообщает ТАСС.

"У нас нет подтверждения тому, что эта мутация представляет повышенную опасность. Но это говорит об интенсивной циркуляции вируса по территории штата, а также о том, насколько важны меры социального дистанцирования и надзор", - заявила руководитель научной группы лаборатории биоинформатики Национальной лаборатории научных вычислений Ана Тереза Вашконселуш. Уточняется, что речь идет о мутации уже распространенной на территории страны разновидности B.1.1.28.

В результате исследований нового штамма биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов. Как и в случае с новым британским штаммом, 94% образцов обнаруженной в Рио-де-Жанейро новой разновидности коронавируса имеют мутацию E484K в S-белке.

Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, затем ее следы обнаруживали в 19 различных городах штата. В данный момент проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных (7 318 821 человек). По числу смертей (188 259) она уступает только Соединенным Штатам.-0-