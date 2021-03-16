Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление здравоохранения Франции сообщило об обнаружении в регионе Бретань ранее неизвестного варианта SARS-CoV2, сообщает телеканал BFM TV.

Новый штамм был обнаружен в больнице города Ланьон. 13 марта там было выявлено 79 случаев коронавируса, в том числе восемь случаев с новой мутацией SARS-CoV2.

Медики отмечают, что пока рано делать какие-то выводы относительно нового штамма. Сейчас проводится оценка его заразности, а также выясняется, насколько новая мутация коронавируса может быть опасна для жизни людей.

Появление вариантов вируса - естественный процесс. Благодаря мутациям вирус обеспечивает свое выживание. На данный момент особую озабоченность вызывают три варианта SARS-CoV2, которые распространились по миру: британский, южноафриканский и бразильский штаммы.-0-