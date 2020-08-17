Новый температурный рекорд отмечен в Долине Смерти

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый температурный рекорд зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния) на западе США. В минувшее воскресенье, 16 августа, температура там достигла плюс 54,4 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Прежний температурный рекорд - все в той же Долине Смерти - был, предположительно, установлен в 1913 году. Тогда, по некоторым данным, воздух в этой части Калифорнии прогрелся до 56,5 градусов Цельсия. Но "документально" тот рекорд не был зафиксирован, а некоторые климатологи поставили его под сомнение, сопоставив температурные показатели того года в других районах США.

Не получил подтверждения и рекорд в 55 градусов выше нуля, якобы установленный в 1931 году в Африке, - эту информацию сочли не заслуживающей доверия. В результате самой жаркой температурой на планете принято считать показатель в плюс 54 градуса, зарегистрированный в 2013 году в Долине Смерти.

На вероятность достижения нового рекорда указывает и то, что необычайно высокие температуры фиксируются в эти дни во многих штатах - от Аризоны до Вашингтона. Так, в столице Аризоны Финиксе уже более 40 дней дневная температура достигает плюс 43 градуса. Предыдущий рекорд продолжительности жаркого сезона в этом штате - 33 дня подряд - был зарегистрирован в 2011 году.

Ученые объясняют эти явления ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Эта тенденция вынудила большую часть стран мира признать угрозу и подписать ряд документов, по которым ведущие промышленные державы мира согласились сократить выбросы производимых ими парниковых газов.-0-