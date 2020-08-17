ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 17 августа 2020
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:59 На реке Янцзы сформировался пятый в этом году паводок В мире
22:32 В Гааге произошел масштабный сбой в электроснабжении В мире
21:52 Новый температурный рекорд отмечен в Долине Смерти В мире
21:07 Электронные ярмарки вакансий для жителей Минска, Вилейки и Мяделя пройдут 20 августа Регионы
20:45 В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 13 детей В мире
20:16 Следователи выясняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске Происшествия
19:46 Снаряд времен войны нашли при полевых работах в Кобринском районе Происшествия
19:11 Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Праге Спорт
18:57 В Минской области к новому учебному году отремонтировали более 400 школ и детских садов Регионы
17:57 Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение Общество
17:29 Видео. Нападение на водителя МАЗа во время массовых беспорядков в Минске Происшествия
17:20 Минчанин привез из России полкилограмма наркотиков под видом спортивного питания Происшествия
17:16 Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября В мире
17:13 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле сократились на 8,4% Экономика
17:09 Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5% Экономика
16:57 Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4% Общество
16:56 БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок Экономика
16:53 СК раскрыл подробности одного из эпизодов преступления во время массовых беспорядков Происшествия
16:40 РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе Регионы
16:32 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9% Экономика
16:25 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле выросло на 2,8% Экономика
16:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19 Общество
16:10 ВВП Беларуси в январе-июле снизился на 1,6% Экономика
16:07 Продажи круглого леса через БУТБ в январе-июле выросли на 27% Экономика
16:07 На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник Общество
16:03 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси Общество
15:58 Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете Происшествия
15:46 Российский инфекционист: изоляция не дала положительного результата в борьбе с COVID-19 В мире
15:43 Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов Общество
15:40 Коллекцию шедевров Букингемского дворца представят широкой публике В мире
Все новости
Все новости
В мире
17 августа 2020, 21:52

Новый температурный рекорд отмечен в Долине Смерти

Фото Reuters
Фото Reuters

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый температурный рекорд зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния) на западе США. В минувшее воскресенье, 16 августа, температура там достигла плюс 54,4 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Прежний температурный рекорд - все в той же Долине Смерти - был, предположительно, установлен в 1913 году. Тогда, по некоторым данным, воздух в этой части Калифорнии прогрелся до 56,5 градусов Цельсия. Но "документально" тот рекорд не был зафиксирован, а некоторые климатологи поставили его под сомнение, сопоставив температурные показатели того года в других районах США.

Не получил подтверждения и рекорд в 55 градусов выше нуля, якобы установленный в 1931 году в Африке, - эту информацию сочли не заслуживающей доверия. В результате самой жаркой температурой на планете принято считать показатель в плюс 54 градуса, зарегистрированный в 2013 году в Долине Смерти.

На вероятность достижения нового рекорда указывает и то, что необычайно высокие температуры фиксируются в эти дни во многих штатах - от Аризоны до Вашингтона. Так, в столице Аризоны Финиксе уже более 40 дней дневная температура достигает плюс 43 градуса. Предыдущий рекорд продолжительности жаркого сезона в этом штате - 33 дня подряд - был зарегистрирован в 2011 году.

Ученые объясняют эти явления ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Эта тенденция вынудила большую часть стран мира признать угрозу и подписать ряд документов, по которым ведущие промышленные державы мира согласились сократить выбросы производимых ими парниковых газов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Вакульчик климат ученые
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images На реке Янцзы сформировался пятый в этом году паводок
Фото Укринформ В Гааге произошел масштабный сбой в электроснабжении
Фото Global Look Press В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 13 детей
Фото из архива Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября
Фото из архива Российский инфекционист: изоляция не дала положительного результата в борьбе с COVID-19
Фрагмент картины из коллекции Букингемского дворца Коллекцию шедевров Букингемского дворца представят широкой публике
Главное
Александр Лукашенко на предприятии Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу
"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции
Белорусские аграрии намолотили более 7 млн т зерна
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 149 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: сегодня надо думать не айфонами, телефонами, а мозгами
Лукашенко: мы провели выборы, других выборов не будет
Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка
Красный Крест собирает и передает гуманитарные наборы людям в изоляторах
Следственный комитет проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете
Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал"
Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение
В Банке развития объявили сбор средств для пострадавших
РЕПОРТАЖ: Не драником единым - перспективы гастрономического туризма обсудили в Кобринском районе
"Белтелеком" объяснил трудности с доступом в интернет техническим сбоем
На уборке урожая определился молодой водитель-четырехтысячник
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси
Белорусская калийная компания пообещала партнерам выполнить договоренности
Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4%
БЖД в июле в 1,5 раза увеличила объем контейнерных перевозок
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.