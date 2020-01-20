Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тип коронавируса в Китае передается от человека человеку, сообщает ТАСС.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил эту информацию. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.

Ранее власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных в городе Ухань достигло 198 человек. К настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. Случаи заражения коронавирусом были отмечены в Таиланде, Японии, Республике Корея. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали пять человек, однако их диагноз пока не подтвержден.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за вспышки пневмонии в Китае. Задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он также займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.-0-