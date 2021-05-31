Новый учебный год в России планируется начать в очном формате - Минпросвещения

Сергей Кравцов. Фото ТАСС
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минпросвещения России рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, а не дистанционном, заявил глава министерства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
"Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате", - сообщил он.
Сергей Кравцов отметил, что очный формат является приоритетным для министерства. "Перехода на дистанционное обучение, о чем говорили некоторые, не случилось и не случится", - подчеркнул министр.-0-