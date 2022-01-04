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04 января 2022, 07:28

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Heute.

По данным газеты, неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций", пишет издание. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя. Французские ученые говорят, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы этого штамма неизвестен.-0-

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