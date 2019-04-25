Новый взрыв прогремел в Шри-Ланке

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке произошел новый взрыв, сообщает местный новостной портал Newsfirst .

Пресс-секретарь полиции Руван Гунаскеара заявил, что взрыв прогремел в городе Пугода. Подробности инцидента пока неизвестны.

Между тем управление гражданской авиации Шри-Ланки отозвало все разрешения на использование беспилотников в стране. Данное решение принято в связи c существующей угрозой терактов.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли 359 человек, более 500 пострадали. Среди погибших 39 иностранцев.-0-