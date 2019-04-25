Новый взрыв прогремел в Шри-Ланке

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке произошел новый взрыв, сообщает местный новостной портал
Пресс-секретарь полиции Руван Гунаскеара заявил, что взрыв прогремел в городе Пугода. Подробности инцидента пока неизвестны.
Между тем управление гражданской авиации Шри-Ланки отозвало все разрешения на использование беспилотников в стране. Данное решение принято в связи c существующей угрозой терактов.
21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в отелях и церквях, где в это время шли пасхальные службы. В результате терактов погибли 359 человек, более 500 пострадали. Среди погибших 39 иностранцев.-0-
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