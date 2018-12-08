Новым генсеком ХДС в Германии стал глава молодежной организации и партии Пауль Цимиак

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Junge Union, молодежного крыла германского Христианско-демократического союза, 33-летний Пауль Цимиак стал новым генеральным секретарем партии. За его кандидатуру 8 декабря проголосовали 62% делегатов съезда консерваторов, который проходит в Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральные телеканалы ФРГ.

Должность генсека оказалась вакантной после того, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС, сменив на должности Ангелу Меркель.

Местные наблюдатели сочли кандидатуру Цимиака неожиданной.-0-