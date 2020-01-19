Новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон

19 января, Сеул /БЕЛТА - ТАСС/. Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Об этом сообщили ТАСС несколько дипломатических источников в Пхеньяне.

Ли Сон Гвон сменил на посту главы МИД Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года, а всего проработал в сфере внешней политики 38 лет. По словам собеседника ТАСС, работающим в Пхеньяне дипломатам стало известно об отставке прежнего главы МИД КНДР чуть более недели назад. Власти страны 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства.

Официального подтверждения от КНДР о назначении Ли Сон Гвона на должность министра иностранных дел пока нет. Как ожидается, новый глава МИД будет представлен широкой публике на традиционном мероприятии для дипломатов, приуроченном к Новому году по лунному календарю, которое запланировано в Пхеньяне на 23 января.-0-