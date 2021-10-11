Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг был приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии, сообщает газета Kronen Zeitung.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что Александер Шалленберг знает по своему дипломатическому опыту, как привести "самые противоречивые позиции к общему знаменателю", и эта способность будет ему весьма полезна как новому канцлеру.

Назначение нового канцлера состоялось после официального отстранения от должности Себастьяна Курца, который решил уйти в отставку в связи с обвинением в коррупции.

Уточняется, что новым главой МИД Австрии стал Михаэль Линхарт, который раньше был послом во Франции. Михаэль Линхарт такжке был приведен к присяге президентом Ван дер Белленом.

По данным ТАСС, Александер Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата (посла) дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Юрист по образованию, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.

9 октября Себастьян Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. При этом Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).-0-